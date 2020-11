Bordercollie doodgebeten door mogelijke ‘probleemwolf’? “Onderzoek gestart, maar hond brak wellicht uit”

Genk/Houthalen-Helchteren “‘Fietsen door het water’ op termijn bedreigd”: beken en vijvers staan te laag in Mid­den-Lim­burg

9 november Beken en vijvers in Midden-Limburg staan momenteel veel te laag of zelfs droog en dat is géén goed nieuws. In de vijvers in Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren staat geen water en het waterpeil bij vijvers in Bokrijk staat te laag. Regenwater dat wordt opgevangen boven aanpalende wijken verdwijnt via het rioleringsstelsel en sijpelt niet door tot in de bodem. “Zo wordt zelfs ‘Fietsen door het water’ in Bokrijk bedreigd", vreest Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg.