Bom uit WOII gevonden bij graafwerken in Helchteren

De bewoner was bezig met snoei- en graafwerken in de tuin toen hij plots een metalen voorwerp zag wegrollen. Het had de vorm van een kogelhuls, maar dan één van zo’n 25 centimeter. Alles wijst in de richting van een obus uit de Tweede Wereldoorlog.

DOVO is ingelicht en zij zullen inschatten hoe gevaarlijk het explosief is en hoe dringend het moet ontmanteld worden.

Dat er bommen uit WOII gevonden worden in Helchteren is niet verrassend. In 2019 ontdekte de 7-jarige Thomas twee gesneuvelde Duitsers in een tuin, toen hij met een goedkope metaaldetector aan het spelen was. In september 1944 waren er zware gevechten toen de geallieerden Helchteren wilden bevrijden van de Duitsers die ons land toen bezetten.