Bewolkt en gestage regenval in Houthalen-Helchteren vandaag

Inschrij­ven voor 50ste sportdag senioren kan tot en met 7 september

Voor de 50ste keer organiseert de ILV sportregio Winge-Demervallei op dinsdag 12 september een regionale sporteldag in samenwerking met de stad. Op deze sportdag kunnen alle senioren uit de regio in een gezellige en ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennis maken met een nieuwe sportactiviteit.