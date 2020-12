Bestelwagen knalt tegen vrachtwagen op E314: bestuurder overlijdt ter plaatse

Lommel Lommelaar start met verhuur van legosets

10 december Maxime Anciaux is begonnen met het verhuren van legosets in Lommel. “Met twee kleuters in huis bouwen we regelmatig de mooiste creaties, maar helaas is LEGO erg duur. Door de verhuurdienst krijgt iedereen voor een beperkte prijs toch de kans om dure bouwdozen te maken. De sets, die tot 6.000 stukjes bevatten, kan je huren per dag met een minimum van zeven dagen. Je kan de pakketten afhalen of ik stuur ze op met de post. Dit vanaf 7,99 euro voor legosets die meer dan 120 euro kosten. Nu we door de pandemie meer thuiszitten, is er veel interesse, maar in Lommel en bij uitbreiding Limburg was er nog geen aanbod.”