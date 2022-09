“Bestel jullie brood of taart op voorhand, anders redden we het niet”: Limburgse bakker hoopt met oproep gerichter te produceren

HelchterenBroden of taarten bakken moet efficiënter dan ooit vanwege de torenhoge energieprijzen. Een halfvolle oven laten draaien blijkt financieel amper haalbaar, en brood weggooien is ook verlieslatend. “Mensen leerden tijdens corona brood en taart bestellen, het kan nu een oplossing zijn", zegt warme bakker Kenny Van Hoesen (33) uit Helchteren. De man moest vorige week noodgedwongen personeel ontslaan én schrapt in zijn aanbod.

Het water staat bij veel kleine zelfstandigen aan de lippen, en bij de bakkers die veel energie verbruiken is dat zeker het geval. Kenny Van Hoesen baat al zeven jaar bakkerij Het Bakkerspunt uit in Helchteren en moest vorige week nog noodgedwongen zijn vaste collega na bijna 7 jaar ontslaan. “Ik zag geen andere keuze meer, het voelt echt alsof ik afscheid neem van een familielid", zegt Kenny. “Maar hij kostte mij al snel 50.000 euro per jaar, en met de huidige crisis krijg ik dat niet getrokken.”

Want voor de bakker is de algemene grondstof spectaculair gestegen, én schoot tegelijk de energiekost de lucht in. “Voor een kilo boter betaalde ik een half jaar geleden 4 euro. Vandaag zit dat rond de 11 euro. De bloemprijs is ook verdubbeld. De energieprijzen van stroom en gas vertienvoudigden bij veel collega’s, bakkers die 30 jaar bestaan en de handdoek in de ring gooien of vrezen het maar tot Kerstmis te zullen trekken. Ik zit nu nog met een vast contract, maar houd mijn hart vast na de afrekening.”

Volledig scherm Kenny hoort continu hoe collega’s die al 30 jaar bestaan de handdoek in de ring gooien. © Karolien Coenen

Daarom wil Van Hoesen nu al anticiperen. “De tijd dat ik zomaar inschat hoeveel broden ik vandaag eens in de rekken leg, is ver voorbij. Hoe minder ik moet weg gooien aan het einde van de dag, hoe beter. En hoe meer ik er verkocht krijg, natuurlijk ook. De mensen wegsturen omdat ik te weinig broden voorzag, is ook niets. Ik krijg pakweg 140 broden in één oven geduwd. Vroeger zou ik na productie misschien een halve oven extra brood hebben voorzien, maar een halflege oven laten draaien wordt mij gewoon fataal.”

De oplossing volgens Kenny: op voorhand bestellen. “Dat kan sinds de coronacrisis op veel plaatsen online, maar natuurlijk ook via Messenger op Facebook, of telefonisch. Tijdens corona deden mensen dat massaal, op zondag lag heel de etalage hier vol met bestellingen. Nu is dat weer gehalveerd, maar het zou de kleine bakker écht helpen zodat die gerichter te werk kan gaan.”

Quote Zo zag ik bij Albert Heijn hoe je twee gratis tijgerbro­den kreeg bij een pot choco. Hoe oneerlijk is dat? Warme bakker Kenny Van Hoesen

Waarom het overschot aan het einde van de dag niet goedkoper verkopen, een dag later zou je denken? “Mensen stellen mij dat voor, maar je krijgt dan een groep die bewust een dag zal wachten, en dan verkoop ik met verlies. Zo stort het verhaal evenzeer in. Supermarkten kunnen dat, zo zag ik bij Albert Heijn hoe je twee gratis tijgerbroden kreeg bij een pot choco. Hoe oneerlijk is dat?”

Nog een oplossing volgens Kenny is een algemene minimale broodprijs. “De bakkersfederatie adviseert ons 2,94 euro aan te rekenen voor een brood. Ik hou het nog op 2,70 euro voorlopig, maar eigenlijk zou iedereen, ook de supermarkten, 3 euro moeten vragen, zodat het eerlijk wordt. Ik heb intussen ook moeten schrappen en bied vijf specialere broodsoorten minder aan. Verder blijft alleen wit, grijs, meergranen, volkoren, rogge, spelt en ‘Kenny’s donker bood’ bestaan.”

