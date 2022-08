Benny Houben (45) werkt Dodentocht af van maar liefst 300 kilometer

vrouwenvoetbal super league Guido Brepoels zet KRC Genk Ladies scherp voor competitie­start: “Als je wil groeien, moet je dit elke week bewijzen”

Dit weekend gaat in het vrouwenvoetbal de Super League van start. KRC Genk Ladies mag de spits afbijten. De Genkies trappen vrijdagavond de competitie op gang in Woluwe. Trainer Guido Brepoels wil minstens even goed doen als vorig seizoen toen Genk knap vierde werd. “Onze jonge groep is een jaartje rijper en beschikt over meer stabiliteit. Kortom, we zijn klaar om wederom stappen voorwaarts te zetten”, zegt de Genkse trainer.

10 augustus