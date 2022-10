Baris en Indy zijn gezicht van eerste grote rekruteringscampagne van McDonald’s België

Helchteren Eric verloor vier damherten bij wolvenaan­val, en wordt nu vrijwilli­ger bij Wolf Fencing Team: “Puur uit dankbaar­heid voor die mensen”

Eric Henrotay (71) uit Helchteren kreeg in augustus de wolf op bezoek. Vier damherten werden gedood, een vijfde overleefde op het nippertje. Het Wolf Fencing Team (WFT) plaatste een nooddraad, en de dankbaarheid van Eric bleek zo groot dat hij nu vrijwilliger is bij het WFT. Hij is wél teleurgesteld in de overheid, omdat hij niet in aanmerking komt voor een schadevergoeding van 480 euro.

7 oktober