Auto rijdt in op vrachtwagen in Helchteren, zwaargewonde automobilist pas na twee uur bevrijd

Hasselt UCLL gaat in gesprek over gelauwerde documentai­re ‘Mr Bachmann and his class’

Deze zondag gaat de veelbesproken en gelauwerde documentaire ‘Mr Bachmann and his class’ in première bij Cinema Zed in Hasselt. UCLL organiseert in het voorjaar haar eigen vertoningen voor leerkrachten en directies van de Limburgse scholen met aansluitend ruimte voor gesprek.

20 januari