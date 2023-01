Albanees riskeert 18 jaar cel voor moordpoging op vrouw in Houthalen

Houthalen-HelchterenDe 45-jarige Albanees Besnik P. riskeert 18 jaar cel voor de moordpoging op zijn 33-jarige vrouw in de Kruisstraat in Houthalen-Helchteren. De man stond vrijdag terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank. Een wetsdokter stelde bij het slachtoffer maar liefst 60 steekletsels of snijwonden vast. Als bij wonder overleefde ze de moordpoging.

Besnik P. takelde de vrouw op 14 augustus 2021 toe met een knipmes. Ze werd daarbij 20 keer geraakt in het gezicht. Verder liep ze kwetsuren op in de hals en aan de rug, armen en benen. De brandweer moest de vrouw in kritieke toestand met de ladderwagen uit het appartement halen. Ze verkeerde een tijdje in levensgevaar, maar haalde het uiteindelijk toch. Op zijn proces vrijdag zei de man dat hij het belangrijkste deel van de feiten, namelijk het toebrengen van de steekletsels, zich niet kan herinneren. Verder bracht hij een onsamenhangend verhaal dat zijn vrouw psychisch ziek was en dat hij haar moest begeleiden.

Volgens het parket was er sprake van voorbedachtheid bij de man, die zeer controlerend gedrag vertoonde over zijn vrouw. Hij hield haar op haar werkplekken in de gaten en was jaloers als ze ging werken. Op 14 augustus 2021 zou ze hebben aangegeven dat ze wilde scheiden en dat zou de trigger gevormd hebben. Advocaat Jan Keulen betwistte de doodslag niet, maar wel de voorbedachtheid. Hij had kritiek op het gevoerde onderzoek.

Voorbedachte rade

De substituut-procureur was overtuigd van de voorbedachtheid. “Op camerabeelden zien we dat hij haar bij de rechterpols vastpakte en haar met stevige tred naar hun appartement mee begeleidde. Beklaagde ging naar de keuken, waar hij een klein mes nam. Hij nam bewust een klein mes zodat hij daarna kon verklaren dat hij een tomaat wilde snijden. Hij viel zijn vrouw langs achteren aan. Zo zou ze zich niet kunnen verzetten. De eerste steek was recht in de hals. Na het neersteken wandelde hij gewoon weg. Voor getuigen kwam hij kalm over. Hij contacteerde een vriend en vroeg die om hem naar Duitsland te brengen. De gerechtspsychiater zei dat de beklaagde met een narcistische persoonlijkheid zeer gevoelig is voor krenking. Dan is er nog het hoge risico op recidive”, aldus de aanklager.

“Dit dossier lijkt op kaas met gaten. Die gaten worden door de aanklager opgevuld met subjectieve veronderstellingen”, pleitte op zijn beurt advocaat Jan Keulen. “Er is geen sporenonderzoek gevoerd, laat staan een moraliteitsonderzoek. Er is niet nagekeken of er nog andere messen in de keuken lagen. Er zit wel een 3D-scan bij, maar dat kostte heel wat moeite om die te zien te krijgen. Ik zie een aantal elementen, die de voorbedachtheid niet hard kunnen maken. Eigenlijk gebruikte hij geen efficiënt daadwapen, want het was een klein zakmes. Hij stak zestig keer en nog was ze niet dood. Dan is er de plaats waar hij de steken uitdeelde, in het bijzijn van de kinderen en zijn zus, die zelf nog gewond raakte toen ze haar broer wilde tegenhouden.”

Hallucinaties

Hij verwees ook nogmaals naar de precaire verblijfssituatie van het echtpaar en het feit dat ze beiden medische problemen hadden. Zo was beklaagde in Albanië geopereerd aan een hersentumor. Sindsdien heeft hij epilepsie en visuele hallucinaties. “Hij komt uit een Albanees bergdorp, waar hij enigszins een ander vrouwbeeld meekreeg. Ik zie in het dossier getuigen die over mijn cliënt verklaarden dat hij verward was en in paniek na de feiten. Hij had het mes achtergelaten. Als hij toch het plan vooraf had beraamd, dan had hij het wapen zeker wel gedumpt. Ik stel een straf tussen 5 en 7 jaar voor. Zijn contact met de kinderen is goed. Dat zei zelfs het slachtoffer. Na het uitzitten van zijn straf zal hij meteen naar Albanië worden teruggebracht”, aldus advocaat Keulen.

Advocaat Rogier Engelbosch vroeg een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige. “Mijn cliënte haar leven bestaat nu alleen uit het huishouden en voor de kinderen zorgen. Haar gezicht is verminkt. Nu heeft ze psychische problemen door hetgeen hij haar heeft aangedaan. In die ene minuut doorstond ze helse pijnen. Dit trauma is voor de rest van haar leven”, zei Engelbosch. De rechtbank doet 10 februari uitspraak.

