24-jarige bestuurder komt om bij verkeersongeval op E314 in Houthalen

vrouwenvoetbal super league Lisa Petry en KRC Genk Ladies pakken de volle buit in Aalst: “Moeizamer dan verwacht, maar na de rust telden we de tegenstan­der helemaal uit”

KRC Genk Ladies had meer last met Eendracht Aalst dan verwacht. De thuisploeg kwam via een omgezette strafschop vroeg op voorsprong en beet daarna flink van zich af. Genk domineerde wel, maar had moeite om te scoren. Een trefzekere Joy Kersten zorgde met twee treffers voor de ommekeer. Met drie doelpunten in de laatste vijfminuten won Genk uiteindelijk toch nog met ruime 1-5-cijfers.

18 september