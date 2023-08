22-jarige vrouw gewond na aanrijding in Houthalen-Helchteren

IN BEELD. Alles ‘tout bien’ achter de kassa van Colruyt Zonhoven: Average Rob rekent één dag Pukkelpop-boodschap­pen af

Wie vandaag zijn boodschappen ging doen in de Colruyt in Zonhoven, zag zijn boodschap wellicht ingepakt worden door een bekend gezicht. Internetfenomeen en dj op Pukkelpop trok voor één dag een Colruyt-jas aan en ging er aan de slag als kassamedewerker. Vanavond zet hij met Omdat Het Kan Soundsystem de Boiler Room in vuur en vlam, maar eerst moesten er heel wat pintjes gescand en verkocht worden.