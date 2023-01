10 minuten file op E314 richting Leuven: afrit 30 versperd

Hasselt Noortje (15) zit sinds vorige week alleen in de klas: “De lessen zijn zo vermoeiend dat ik thuis even een dutje moet doen”

Privéles krijgen op je eigen tempo: voor sommigen kan het even handig zijn. Voor Noortje Volders (15) is het bijna dagelijkse kost. Sinds vorige week is zij de enige leerling in de klas Technologische Wetenschappen op Level X in Hasselt. “In het begin van het schooljaar zat ik nog met twee andere jongens in de klas, maar die zijn nu naar andere richtingen en scholen gegaan.”

