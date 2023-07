WEER. Stralend zonnig weer in Horebeke vandaag

Horebeke geeft negatief advies over provinci­aal ruimteplan: “Onaan­vaard­baar. En de burgers kunnen nog tot 19 juli ook zelf reageren”

Op de onthouding van de Groen-fractie na, keurde de hele gemeenteraad een negatief advies goed over het recente ruimteplan van het provinciebestuur. Ook de N-VA ging zo in tegen wat nochtans onder de vleugels van partijgenote en bestendig afgevaardigde An Vervliet was voorgesteld.