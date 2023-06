WEER. In Horebeke zwaarbewolkte ochtend

Waar dolfijnen en Mariabeeld­jes samenkomen: deze kunstige kappellet­jes­rou­te kan je zowel te voet als per fiets ontdekken

Waar men komt langs Vlaamse wegen komt men nog steeds heel wat kappelletjes tegen. Zo ook in Maarkedal, waar je momenteel een originele kunstroute kan volgen die je meeneemt naar heel wat bijzondere taferelen in 19 plaatselijke kappellen. Fietsers en wandelaars krijgen er werk voorgeschoteld van lokale artiesten. Wij trokken al even op pad om onze favorieten in beeld te brengen. Van een vroom glasraam tot aquatisch leven: het aanbod is alvast bijzonder divers.