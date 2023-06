WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Horebeke vanochtend

Retroronde met nostalgi­sche fietsen in Oudenaarde

Liefhebbers van de koers uit de tijd van Flandriens als Briek Schotte en Arthur Decabooter halen best hun stalen ros van stal en plukken hun koerstrui uit de kast, want in Oudenaarde vindt dit weekend de inmiddels vermaarde Retro Ronde plaats.