VIDEO. Ezel toont vrachtwagen de weg in de Vlaamse Ardennen: “Da’s nog eens een originele gps”

Het gebeurde op de grens tussen de dorpen Schorisse, deelgemeente van Maarkedal, en Horebeke. Distributeur Danique was op weg met onderdelen voor een centrale verwarming toen hij in de Zottegemstraat de weg werd gewezen door een vrolijke ezel. “Dat is nog ’s een originele gps. En het is ook goedkoper dan een Tesla, je hebt er zelfs geen mazout of elektriciteit voor nodig. Met de huidige brandstofprijzen, is dat een serieus voordeel”, gaf de chauffeur als vrolijke commentaar meer.

De ezel liep aan de linkse kant van de straat, een kronkelende binnenweg die behoorlijk druk wordt gebruikt. Niet zonder gevaar dus, deze passage. Net nadat het filmpje werd gestopt, op grondgebied Horebeke intussen, stapte de ezel echter veilig en wel het erf van een boerderij op waar men zich over hem ontfermde. “Ik was net van plan om te stoppen maar toen zag ik dat het dier in veilige handen was van enkele mensen die het zichtbaar kenden. Volgens mij had hij gewoon zijn dagelijkse uitstap gedaan… Het was wel de eerste keer dat ik een ezel voor mijn vrachtwagen heb gekregen. Honden komen vaker voor en één keer dook ook een stier op. Dat was wel echt schrikken geblazen.”