Temperatuur gaat omhoog in Horebeke

“Een Turk die ‘Den Trappist’ uitbaat? Mensen verwachten dat niet”: broers Mehmed en Ramazan baten elk een succesvol oer-Vlaams café in Ninove uit

Mehmed (55) en Ramazan (52) Cirpi waren 7 en 3,5 toen ze van Turkije naar Ninove kwamen, en ze zijn er niet meer weggegaan. Allebei baten ze een bekend café uit in het Ninoofse stadscentrum: Mehmed café Nostalgie in de Geraardsbergsestraat en Ramazan café Den Trappist op de Graanmarkt. Wij spraken met hen over hoe hun ouders in Ninove belandden, over hoe ze van jongs af aan in de horeca terechtkwamen, over de veranderde samenleving, en over hun grote liefde voor de wortelstad.