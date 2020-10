REPORTAGE. Op bezoek in het Oost-Vlaamse Horebeke: nog één van de amper twee coronavrije plekjes in België

Wespen en rondslinge­rend glas: glasbollen aan speelplein ‘t Koekoeks­nest verhuizen

29 september De glascontainers aan het speelplein in de Koekoekstraat in Horebeke krijgen een nieuwe locatie. Het gemeentebestuur is daarover aan het onderhandelen en bekijkt ook of de containers ondergronds geplaatst kunnen worden.