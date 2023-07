Bierbrou­wer Roman vernieuwt en breidt uit: “We gaan naar 80 miljoen pintjes per jaar”

Roman, de oudste familiale brouwerij van België, investeert in zes nieuwe moutsilo’s, een nieuwe brouwzaal, een maalderij en tankkelders. Enkele niet-historische delen worden afgebroken, andere gerenoveerd en er komt nieuwbouw. De werkzaamheden starten begin juli dit jaar en de oplevering is voorzien in het najaar van 2024.