Provinciegouverneur Van Cauter fluit gemeentebestuur voor de tweede keer terug over ligging van buurtweg 39: “Puur amateurisme en gezichtsverlies voor het bestuur”

De ligging van een deel van de Buurtweg 39 in Korsele is een twistappel met politieke gevolgen. Het gemeentebestuur wil dat er bomen worden gerooid en afsluitingen worden verplaatst om de ligging van de weg te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Florian Vande Walle is als omwonende immers betrokken partij in het dossier. Hij diende samen met zijn echtgenote Sara Pauwels een verzoekschrift in om de huidige ligging te behouden. Dat verzoekschrift werd maandenlang genegeerd door het gemeentebestuur, tot provinciegouverneur Carina Van Cauter er burgemeester Cynthia Browaeys op wees dat ze verplicht is het te behandelen op de gemeenteraad. Dat gebeurde uiteindelijk op de zitting van 7 maart 2022.

Tweede tussenkomst

De manier waarop het punt werd behandeld was volgens Florian Vande Walle helemaal niet zoals het hoort en dus richtten hij en zijn partner zich een tweede keer tot de provinciegouverneur Carina Van Cauter.

Florian: “Zij gaf ons andermaal gelijk en vernietigde de beslissing van de gemeenteraad wegens meerdere inbreuken op de regelgeving. Zij stelde vooreerst vast dat de aanstelling van de betrokken landmeter anderhalf jaar geleden door het gemeentebestuur niet correct verliep. Op basis van zijn bevindingen wil het bestuur de huidige ligging wijzigen. Daarnaast werd het decreet lokaal bestuur op meerdere vlakken overtreden. Tot slot ging ook de gemeenteraad haar boekje te buiten door in dit dossier beslissingen te nemen waartoe ze niet bevoegd is. Het decreet dicteert wat kan en wat niet en de wet geldt voor iedereen. Ook voor Volksbelangen. Dat is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot in Horebeke”, zegt het gemeenteraadslid.

Hij is ook als burger verbijsterd door de gang van zaken. “Hoeveel jaar bestuurservaring zit er samen in dit gemeentebestuur? Een halve eeuw? Ik sta versteld van zoveel amateurisme. Of is het onwil? Tot tweemaal toe heeft de gouverneur de klacht van burgers gegrond verklaard en de bestuursdaden van dit gemeentebestuur als manifest fout en incorrect bestempeld. Het bestuur lijdt hierdoor aan gezichtsverlies maar ook elke schepen als individu.”

September

Burgemeester Cynthia Browaeys wou op de voorbije gemeenteraadszitting inhoudelijk niet op het punt ingaan. “Vandaag gaat het om een kennisname, het dossier wordt verder behandeld op de gemeenteraadszitting van september”, luidde haar antwoord op de tussenkomsten van Dieter Verschuere (N-VA) die vruchteloos vroeg om meer uitleg. “We krijgen essentiële informatie die ons nog niet was doorgegeven over een fout aangepakt dossier maar we mogen er geen vragen over stellen. Dat is een vreemde gang van zaken, zeker als er in het schepencollege ook juristen zitting hebben”, protesteerde hij. Maar het antwoord van de burgemeester bleef wat het was: “We praten verder in september”.

