Provinciegouverneur moet tussenkomen om verzoekschrift behandeld te zien op de gemeenteraad. Aangepaste ligging van Buurtweg 39 in Korsele zorgt voor veel politiek gekrakeel

HOREBEKEOp de voorbije gemeenteraadszitting moest burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) na tussenkomst van provinciegouverneur Carina Van Cauter een verzoekschrift behandelen over de wijziging van Buurtweg 39 in de wijk Korsele. De burgemeester wil de ligging van die trage weg wijzigen, omwonenden Florian Vande Walle en Sara Pauwels tekenden verzet aan en hebben het over nepotisme.

Florian Vande Walle is ook gemeenteraadslid voor Groen, wat het dossier een politiek trekje geeft. Alvorens hij zich als betrokken partij uit de vergadering verwijderde, hekelde Vande Walle het gebrek aan communicatie vanwege het gemeentebestuur in dit dossier, het negeren van de bestaande wetgeving en de invloed van familiale banden. “Men behandelt ons als tweederangsburgers. Het zegt veel over het politieke beleid in Horebeke als de provinciegouverneur tussenbeide moet komen om de burgemeester op haar manifest incorrect handelen te wijzen om zo onze rechten als inwoner te moeten afdwingen.”

Buurtweg 39

Onderwerp van discussie is de Buurtweg 39 in de wijk Korsele. Dat is een trage weg die voornamelijk wordt gebruikt door een landbouwer die er recht van gebruik op heeft. Het is de enige toegang tot een aanpalend stuk grond. In november 2020 heeft een landmeter in opdracht van het gemeentebestuur metingen uitgevoerd die leidden tot de conclusie dat de feitelijke ligging van de weg niet overeenkomt met de juridische ligging zoals bepaald door de oude grenspalen en de Atlas der Buurtwegen. De weg moest daarom zowat een meter verlegd worden. Daarom kregen de omwonenden in juni 2021 een schrijven van het gemeentebestuur om het proces-verbaal met de besluiten van de landmeter te ondertekenen. Daartegen diende Florian Vande Walle en zijn partner Sara Pauwels een verzoekschrift in op 24 juni 2021. Zo’n verzoekschrift moet behandeld worden door de gemeenteraad. En dat gebeurde sedertdien niet. Na een aanvaarde klacht bij de gouverneur, was het deze week dan toch zover.

Burgemeester Browaeys op een bankje aan het begin van Buurtweg 39 in Korsele. Moet ook het bankje straks achteruit?

Gewassen beschadigd

Burgemeester Browaeys erkent dat het fout was om het verzoekschrift niet aan de gemeenteraad voor te leggen. “We hebben ons daarin vergist en we hebben dat nu recht gezet. Dat doet niets af van de grond van de zaak. De buurtweg in kwestie ligt niet helemaal waar hij moet liggen. Daardoor moet een landbouwer die enkel via deze weg naar zijn grond kan vanaf een bepaalde plek over de grond van een collega rijden. Daarbij vernietigt hij de gewassen die daar zijn geplant. Om dat te vermijden, willen we de bestaande ligging van Buurtweg 39 aanpassen. Daarbij moeten enkele omwonenden een stukje grond afstaan. Meer is het niet.”

Blamage

Florian Vande Walle en Sara Pauwels zien dat zo niet. “De trage weg ligt al minstens meer dan dertig jaar op de plek waar hij zich nu bevindt, dat kunnen we aantonen met foto’s en getuigenissen van mensen die hier al heel hun leven wonen. Uit die 30 jaar vloeien rechten voort en die willen wij gerespecteerd zien. De gewassen die worden kapotgereden staan pas sedert een jaar in de weg van de landbouwer die recht op doorgang heeft. En door een aanpassing van de ligging van de weg, moeten er waardevolle oude knotbomen, hagen en heggen worden vernietigd. De burgemeester heeft hierin op eigen houtje gehandeld en op aangeven van een familielid van haar die betrokken partij is. Dat heet nepotisme. In de notulen van het schepencollege is nergens een punt terug te vinden over de aanstelling van een landmeter in dit dossier. Evenmin is ons verzoekschrift op de gemeenteraad voorgelegd, zoals dat wettelijk hoort. We hebben zelfs geen bevestiging van ontvangst gekregen van ons schrijven. Dat een bestuur zijn burgers compleet negeert, zegt alles over de manier waarop men hier aan politiek doet. Het is een regelrechte blamage dat de provinciegouverneur hierin moet tussenkomen.”

Persoonlijke kwestie

Burgemeester Cynthia Browaeys wuift de beschuldigingen weg. “Het gaat om een familielid van mij in de vijfde graad. De helft van Horebeke is op die manier familie van mij. De enigen die moeilijk doen over de aanpassing van die weg, zijn Florian en zijn vrouw. Ze maken er een personenkwestie van en richten hun pijlen op mij. Terwijl dit er enkel om gaat dat we willen vermijden dat een landbouwer de gewassen van een collega stuk moet rijden om op zijn akker te geraken.”

Het verzoekschrift werd door zes leden van de meerderheid afgewezen. Er was één onthouding bij de meerderheid, de drie leden van de oppositie stemden voor.