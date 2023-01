Prijzen voor huizen in Horebeke dalen

HOREBEKE/OUDENAARDE Gewezen uitbaat­ster Rita Gasthuys van krantenwin­kel aan Edelare­berg in Leupegem is overleden

In hun huis in Horebeke is zondag na een lange ziekte Rita Gasthuys overleden, de echtgenote van schepen Hendrik Blommaert. Zij hielden 35 jaar de krantenwinkel open in Leupegem die in 1948 was gestart door Rita’s ouders. Zij werd zelf 71 jaar.

17 januari