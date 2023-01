Politie vindt veertig verwaarloosde honden in fokkerij Ivoma: “Sommigen hadden zelfs de kracht niet meer om te blaffen en werden naar buiten gedragen”

HOREBEKEIn Den Daele in Horebeke heeft de politie vrijdagmorgen een inval uitgevoerd in hondenpension Ivoma van hondenfokker Yves Marist (58). Er werden door een vijftal dierenasielen uit de streek honden opgehaald. “Tussen kerst en nieuw zagen we dat niemand nog naar de dieren omkeek”, getuigt een buurman. De eigenaar van de fokkerij is alvast geen onbesproken blad.