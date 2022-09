Oppositie wil eindelijk horen van de handhavingsambtenaar hoe het is gesteld met de Krombeek: “Negeert de burgemeester ons kwaadwillig of laat de potentiële vervuiling haar koud?”

Beide oppositieraadsleden stelden daarover in de voorbije gemeenteraadszittingen eerder dit jaar al meerdere vragen. Het antwoord van meerderheidspartij Volksbelangen liet hen op hun honger. Dieter Verscheure: “We hebben van de bevoegde schepen Hendrik Blommaert en van burgemeester Cynthia Browaeys tot nu helaas enkel ontwijkende antwoorden gekregen op onze vragen over de vervuiling van de Krombeek en de rol die het aardappelverwerkend bedrijf Vanderhaegen Potatoes daarin speelt. Op de jongste zitting in juni, is ons gezegd dat de handhavingsambtenaar van Solva via een e-mail aan het bestuur zou hebben laten weten dat alles in orde was. We hebben die e-mail niet gezien en dus hebben we aan de betrokken ambtenaar zelf gevraagd hoe de situatie is. Tegelijkertijd zouden we daar dan dan ook de nodige documenten over willen raadplegen. OP de jongste gemeenteraadszitting in juni luidde het nog dat de handhavingsambtenaar via een e-mail had laten weten dat alles ok was met de Krombeek. Dat lijkt me een straffe manier van communiceren. Vooral omdat er ook van die bewuste e-mail geen spoor te vinden is.”

Openheid

Florian Vande Walle treedt namens Groen zijn collega van de oppositie helemaal bij: “Al sedert november 2021 is de handhavingsambtenaar bezig met het dossier. We zouden dus graag een overzicht krijgen van wat er allemaal is ondernomen en hoe de opvolging is gebeurd. We weten dat er ook een bodemonderzoek is uitgevoerd in december 2021 maar de resultaten daarvan kennen we nog altijd niet. Ook de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) is in het dossier al tussengekomen. Maar ook daarover is er nergens een degelijk verslag te vinden. We denken dat de materie belangrijk genoeg is om ze te behandelen op een correcte manier, dat wil zeggen in alle openheid ten overstaan van de gemeenteraadsleden.”

Stilzwijgen

De betrokken handhavingsambtenaar van Solva, Stefaan Torfs, heeft intussen laten weten aan de beide raadsleden dat hij graag bereid is om alle uitleg te geven over het dossier van de vervuiling van de Krombeek maar dan wel mondeling.

Dieter Verscheure: “Voor ons is dat nog altijd prima. Ik heb, in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur, ook voorgesteld om dat te doen tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad op 26 september. Ik heb helaas nog geen reactie mogen ontvangen van de burgemeester. Dat geldt trouwens voor alle vragen die we haar daarover hebben gesteld. De burgemeester hult zich in stilzwijgen. Ze antwoordde op onze e-mails met de laconieke mededeling dat de handhavingsambtenaar ons wel op de hoogte zou houden via e-mail. Laat de potentiële vervuiling van het milieu haar dan koud? Of schat ze de situatie fout in? Of negeert ze de oppositieleden moed- of kwaadwillig? We hopen alvast dat de mondelinge uitleg van de handhavingsambtenaar er nu snel komt en we eindelijk wat klaarheid krijgen in dit dossier.”

Burgemeester Cynthia Browaeys was ondanks enkele pogingen niet te bereiken voor commentaar. De volgende gemeenteraadszitting is voorzien op maandag 26 september.

