Oppositie kwalificeert financieel beleid van gemeentebestuur als schuldig verzuim, schepen Bauters wijst naar de coronabeperkingen

De cijfers ogen nochtans positief. Op 31 december 2021 had de gemeente Horebeke 6,3 miljoen euro in kas, een overschot van 328.000 euro en een winst van 13,55 procent. Dieter Verschuere noemde dat niettemin een pijnlijk resultaat dat veel vragen oproept die hij dan ook met enthousiasme stelde. “In het voorbije jaar heeft het gemeentebestuur aan de zijde van de investeringen 82.677 euro laten optekenen, dat is amper 1,29 procent van het totale vermogen. Men pot het geld dus op. De inflatie is nochtans al enige tijd torenhoog. Dat opgepotte geld vermindert snel in waarde. De koopkracht van de gemeente Horebeke is daardoor verminderd met 450.000 euro. Dit soort van financieel beheer heeft een naam: schuldig verzuim. Wat met de intenties om te zorgen voor kwalitatief en duurzaam wonen? Wat met de aandacht voor de mobiliteit? Men heeft de Ketse heraangelegd en doet alsof dit de fietsverbindingsweg is tussen Sint-Maria en Sint-Kornelis-Horebeke. Maar iedereen die daar langs fietst, weet dat het pad daarvoor veel te smal is en dus gevaarlijk. Wat met de aangekondigde inspanningen om het verenigingsleven en de jeugdbewegingen een gepaste infrastructuur te bezorgen? Het ontbreekt dit bestuur aan elke vorm van dynamiek. Op de rekening van Belfius staat bijvoorbeeld twee miljoen euro geparkeerd die nauwelijks iets oplevert. Ik begrijp dit echt niet.”

Corona

Schepen van Financiën Janna Bauters wees er in haar antwoord op dat 2021 nog steeds een coronajaar was met alle beperkingen die daaruit voortvloeien. “We hebben door de pandemie vertraging opgelopen. Of is de aanwezigheid van corona het raadslid ontgaan? We steken daarom in 2022 een tandje bij. In 2023 zal de jaarrekening 2022 er dan ook helemaal anders uitzien. Zoals gepland zijn er dit jaar al werken uitgevoerd in jeugdhuis Arcadia en we hebben intussen beslist om het kerkgebouw van Sint-Kornelis-Horebeke aan te pakken in functie van een culturele bestemming. Er zijn op vlak van mobiliteit ook werken uitgevoerd aan de Ketse en straks ook aan de Kullaarsweg. Ook in de sociale woningbouw zijn projecten gestart. Deze legislatuur heeft nog ruim twee jaar te gaan. Op het einde mag men de evaluatie maken, niet op basis van een jaar waarin iedereen en alles beperkt was in zijn mogelijkheden.”