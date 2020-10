Oost-Vlaamse Horebeke niet langer coronavrij

In de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen: met Sandra Rasschaert (49) de Rekelberg op. “Dankzij die fietsvakan­ties in Spanje is Serge nog elke dag bij mij”

12 oktober Wielerfans zitten er al maanden op te wachten maar zondag is het eindelijk zover: de Vlaamse hoogmis van het wielrennen. Met zes maanden vertraging krijgt de Ronde van Vlaanderen alsnog haar apotheose in de Vlaamse Ardennen. Zonder publiek dit jaar maar daarom niet minder beklijvend. In een vijfdelige reeks blikken we vooruit op Vlaanderens Mooiste. Sandra Rasschaert (49), de weduwe van streekgenoot Serge Baguet, bijt de spits af. Met haar trokken we naar de Rekelberg in Zwalm, de favoriete helling van Serge.