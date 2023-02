Na het carnaval de voorjaarsklassiekers voor Celien, Lies en Sylvia

De dame hebben een plekje veroverd langs de Haaghoek in Horebeke. Het is er best wel tochtig. “Het is kouder dan vorig jaar”, vergelijken ze. “De Haaghoek is onze vaste stek, omdat de renners hier drie keer voorbij komen. Spurten van de ene kijkplek naar de andere, dat niets voor ons”, bedenkt Celien.

Over hun favorieten zijn de dames het eens. “Wij duimen en schreeuwen voor de gebroeders Naessens”, vertelt Lies.