Luk Wachtelaar (CD&V) wil volwaardige bushalte in het dorpscentrum: “Het is niet omdat we klein zijn dat we geen recht hebben op een basis dienstverlening”

“Het is niet omdat we in een kleine plattelandsgemeente wonen dat ons de basisdiensten moeten worden ontzegd die elders wel wel worden aangeboden”, zegt Luk Wachtelaar. “Voor ouderen of mensen met een beperking is het belangrijk om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Dat is ook zo voor onze jongeren. En kijk dan even naar de bushalte in het dorpscentrum van Horebeke. Daar is geen bushokje en geen behoorlijke en veilige opstapplaats voorzien. Een veel te smal trottoir en dat is het. Vergelijk dat met Mater of Schorisse en dan zie je het immense verschil. Horebeke doet dingen zonder inzicht en kennis van zaken. Bij de herinrichting van het Kerkplein zou men daar bijvoorbeeld zeker een plek moeten hebben voorzien voor een degelijke opstapplaats met een behoorlijk bushokje. Hier vindt men dat niet belangrijk. Een degelijk kader aanbieden is nochtans een taak van een gemeentebestuur.”