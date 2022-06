Leerlingen wandelen de vernieuwde trage weg de Ketse in tussen Horebeekse dorpskernen: “Een teken van verbinding én een aansporing om met de fiets of te voet naar school te komen”

Schepen van Openbare Werken Hendrik Blommaert (Volksbelangen) blikte bij het zien van zoveel jong geweld even terug in de tijd. “Voor 1950 was de Ketse een aarden voetpad, een kerkwegel heette dat toen. In april 1951 werd het voor de eerste maal verhard door de toen nog afzonderlijke Horebeekse gemeenten Sint-Kornelis en Sint-Maria. Omdat er veel bronnetjes lopen langsheen het pad dat bovendien ook zeer druk wordt gebruikt door de schoolgaande jeugd en steeds meer wandelaars, was de Ketse dringend aan renovatie toe.”

Duurzaam

Van de noodzakelijke heraanleg werd ook gebruik gemaakt om een opwaardering te realiseren van de verbindingsweg. Schepen van Mobiliteit Janna Bauters (Volksbelangen): “Het verharde gedeelte was in die mate verzakt en overgroeid dat er amper nog een halve meter effectief bruikbaar van was. We hebben het pad in zijn volledige breedte van 1 meter heraangelegd zodat je er bijvoorbeeld ook met een buggy door kunt. In de bedding werd LED-verlichting aangebracht zodat de weg ook in de donkere winterperiode veilig te gebruiken is. Die LED’s werken op zonne-energie en zijn dus duurzaam. Dat de school enthousiast inging op ons voorstel om het pad in te wandelen, verheugt ons zeer. Het toont ook aan dat Sint-Maria-Horebeke en Sint-Kornelis-Horebeke zich verbonden voelen. We hopen dan ook de kinderen het pad zullen aangrijpen als een reden om nog meer te voet en met de fiets naar school te komen.”

Kullaarsweg

Luk Wachtelaer van CD&V heeft niettemin zijn bedenkingen bij de realisatie. “Het is een betonnen weg. Een zomers onweer zal hier al snel zorgen voor een modderstroom. Waar is ook de bermbeplanting tegen de erosie?”

Bij Groen vinden ze dan weer dat het gemeentebestuur zich te veel op de Ketse richt als fietsverbindingsweg tussen beide dorpskernen. “De Ketse heeft echter niet hetzelfde potentieel als de Kullaarsweg, enerzijds door het zeer sterke reliëf en anderzijds door het smalle tracé. Daardoor is de Ketse niet bruikbaar voor iedereen, maar zorgt deze combinatie ook voor een onveilige situatie wanneer fietsers dienen te kruisen met andere fietsers of met voetgangers”, luidt het daar. Groen ziet daarom meer heil in een verbetering van de nabijgelegen Kullaarsweg. Het gemeentebestuur gaf op de voorbije gemeenteraadszitting aan momenteel ook die piste te onderzoeken.

