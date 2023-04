Kans op helder weer in Horebeke vanochtend

Bestuurder van Ferrari vlucht na ongeval, maar crasht in voetgan­gers­steeg­je: “Och, met uw onnozel autootje. Ga je nu de politie bellen?”

Een bedrijfsleider uit Aalst heeft het zondagavond na zijn bezoek aan de vipzone van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde behoorlijk bont gemaakt met zijn Ferrari. Nadat de automobilist vluchtmisdrijf had gepleegd na een botsing met een andere auto in de Beverestraat, reed hij zijn sportwagen vast in een steegje nabij de Markt. Marie Van Renterghem was het slachtoffer van de botsing en getuigt over haar opmerkelijke discussie met de chauffeur van de Ferrari, die zelf ook reageert.