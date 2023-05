Horebekenaar Claire Vanhoutte exposeert in Gent: “De toeschouwer in de ogen staren en de dialoog aangaan”

Crowdfun­ding voor petanque­baan en picknickta­fels in De Bolster

De Bolster in Zwalm is gestart met een crowdfunding ‘Buurten in De Bolster Zwalm’. Vzw De Bolster is een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel.“Op onze wishlist staan een petanquebaan en rolstoelvriendelijke picknicktafels. Om dit te realiseren willen we samen 5.000 euro verzamelen", zegt Pieter Jouretz. Streekmotor23 verdubbelt elke gift. Als het lukt om 5.000 euro te verzamelen, wordt dit bedrag verdubbeld naar 10.000 euro. Alle info op https://projecten.streekfondsoostvlaanderen.be/nl-NL/project/buurten-in-de-bolster.