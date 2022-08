Grote riolerings- en wegeniswerken rond de Kromstraat vanaf maandag tot midden volgend jaar. “Hinder voor de omwonenden beperkt in tijd door gefaseerde uitvoering”

Schepen van Openbare Werken Hendrik Blommaert (Volksbelangen) kondigde de werkzaamheden al een tijdje aan en is blij dat men nu kan starten. “In de betreffende straten worden niet alleen gescheiden rioleringsstelsels geïnstalleerd en wegeniswerken uitgevoerd. Ook alle nutsleidingen worden ondergronds gebracht en de openbare verlichting schakelt over op LED. Tegen eind dit jaar zal op die manier in onze gemeente zowat 95 procent van de openbare verlichting verled zijn. In de meeste gemeenten van Vlaanderen komt men slechts uit op 30 procent. Bij de opmaak van de plannen werd ook rekening gehouden met de bestrijding van de erosie van de landerijen van de Tissenhovemolen aan de Kromstraat. Met het oog daarop worden nieuwe dammen aangelegd ter hoogte van de Kromstraat.”

Het afvalwater wordt via het onderste deel van de Kromstraat afgevoerd naar de Aquafincollector in St- Denijs- Boekel, het hemelwater wordt via de grachten afgevoerd naar een bufferbekken in Vrijsbeke. Daarna wordt het gedoseerd afgevoerd naar de Peerdestokbeek. Door het zeer landelijke karakter van de gemeente is in Horebeke tot nu slechts een klein percentage van de huishoudens aangesloten op de riolering.