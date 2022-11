Groen wil geen metalen vangrails op bizonweiden in Korsele

Beschermd

Raadslid Florian Vande Walle (Groen) snapt niet wat de bedoeling is van de ingreep: “De betrokken percelen behoren tot wat bij het Agentschap Onroerend Erfgoed bekend staat als het Gehucht Korsele en omgeving. In deze Geuzenhoek ligt ook de Koning Willemdreef. Als je daar staat, kijk je recht op enkele van die vangrails die bestaan uit metalen balken. Dat is vreemd voor een dreef die door Onroerend Erfgoed is beschermd als monument omwille van haar historische waarde. Er lopen al meer dan tien jaar bizons in die weiden, we snappen niet zo goed waarom er nu plots een noodzaak is om daar lelijke vangrails te plaatsen. Buurtbewoners die het kunnen weten hebben me verteld dat er ooit ’s zo’n bizon is ontsnapt maar dat is lang geleden.”