Gewezen uitbaatster Rita Gasthuys van krantenwinkel aan Edelareberg in Leupegem is overleden

Rita’s ouders begonnen aan de voet van de Edelareberg in de Oudenaardse deelgemeente Leupegem hun drukkerij en krantenwinkel in 1948. Rita hielp na haar humaniorastudies mee in de zaak tot ze in 1970 haar latere echtgenoot Hendrik Blommaert leerde kennen. In 1972 stapten ze in het huwelijksbootje en verhuisden naar Gent waar ze allebei een job hadden gevonden. Het koppel kreeg twee dochters en keerde terug naar thuisbasis Horebeke waar ze een eigen nestje bouwden.

In 1980 overleed Rita’s vader en namen Rita en Hendrik de ouderlijke zaak over. “Iedere morgen stonden we op om 5 uur om de winkel om 5u30 te kunnen openen”, vertelt Hendrik. “In 1992 werd een nieuw winkelpand geopend aan de overkant van de straat met ruime parking rond de winkel. Krantenwinkel Gasthuys werd Bookshop Gasthuys met een ruim aanbod aan lectuur. In juni 2017 stonden we voor het laatste achter de toonbank. Rita heeft helaas niet lang kunnen genieten van de vrije tijd. Ze werd ziek en heeft een moedige strijd gestreden. Het was een zware beproeving en een ongelijk gevecht.”