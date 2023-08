Garagehou­der schenkt bakfiets aan ouders van Laiano (4): "Nu kan hij thuis ook genieten van fietsuit­stap­jes"

De oproep van Ken Dierickx (38) en Sarita Ver Eenooghe (32) in onze krant voor steun bij de aankoop van een bakfiets voor hun zoontje, is niet in dovemansoren gevallen. “Garagehouder Nico Vanderhaeghen en zijn echtgenote Cindy hebben ons meteen laten weten dat zij het volledige bedrag wilden betalen. Vandaag zijn we de fiets gaan halen", vertelt een tevreden papa Ken.