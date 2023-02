Gemeentepersoneel krijgt een arbeidsreglement, 20 jaar nadat het verplicht werd bij wet: “Maar we hadden ons de kost van 3.150 euro kunnen besparen”

WORTEGEM-PETEGEM Vijf deelgemeen­ten van Wortegem-Petegem krijgen elk eigen kunstwerk: “Inzetten op kunst in de publieke ruimte”

Vijf kunstenaars krijgen van het gemeentebestuur elk 5.000 euro voor het ontwerpen en creëren van een kunstwerk dat in de deelgemeenten zal worden geplaatst. Voor Moregem is het wel nog even wachten.

14:00