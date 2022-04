Fruithoeve Picard probeert de lentenachtvorst te bestrijden met de windmolen Thow&Blow

Vorig jaar kocht zaakvoerder Bart Picard een windmolen met het oog op nachtvorst in de lente, een zware bedreiging voor de fruitbloesems. “Vorst in de winter is geen probleem voor de fruitbomen. Maar in de lente, als de bloesems komen, kunnen we dat missen als kiespijn. Daarom hebben we in 2021 een windmolen gekocht, onze Thow&Blow. Die jaagt de warmere lucht in de bovenste lagen naar de onderste luchtlagen en beschermt de bloesems zo tegen de vrieskou. Vuurpotten kunnen helpen als ondersteuning. We hebben ook een weerstation, onze Wolky Tolky, die de temperaturen meet op 1,5m, 10 m en 13m. Het is de enige manier op een ecologisch en economisch verantwoorde manier om te gaan met dit soort omstandigheden. Het lukt voorlopig vrij aardig maar het is toch een stresssituatie. We hopen dat april snel de grillen laat varen en we in normale weersomstandigheden verder kunnen werken.”