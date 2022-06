Een zoekende Vincent Van Gogh vond bij de dominee van Horebeke steun voor zijn artistieke ambities: Johan Tahon werkt in de Vlaamse Ardennen een kunstproject uit rond mentorschap, kunst en psyche

Aanleiding is het verhaal waar beeldend kunstenaar Johan Tahon uit Oudenaarde op stootte bij het lezen van de brieven van Vincent Van Gogh. Hij ontdekte daarin dat de wereldberoemde kunstschilder in augustus 1879, hij was toen 26 jaar, een voettocht maakte vanuit de Borinage naar de Geuzenhoek in Korsele.

Johan Tahon: “Hij had net gehoord dat men hem niet geschikt achtte als predikant, een roeping waarvoor hij nochtans een opleiding had gevolgd in Brussel en waarvoor hij in het Waalse Cuesmes een proefperiode had doorlopen. Het eindoordeel was negatief. Van Gogh was de wanhoop nabij omdat hij niet bleek te deugen als dominee. Hij was bereid om alles op te offeren voor zijn geloof. In Horebeke wou hij raad vragen aan dominee Abraham van der Waeyen Pieterszen die hij kende van zijn studieperiode in Brussel. Pieterszen was zelf actief als artiest en vroeg toen aan Van Gogh om tekeningen te maken voor hem. Op dat ogenblik werd Van Gogh kunstenaar. Het is onbegrijpelijk dat dit cruciale moment in zijn leven al zolang onderbelicht is gebleven.”