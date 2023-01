Een deel van de LED-lichten op de Ketse is een half jaar na de opening weggehaald: “Wie boort er nu gaten in een betonnen weg voor een lichtarmatuur?”

In juni vorig stapten de leerlingen van de lagere school 2wegeltje via de nieuw aangelegde de Ketse van hun gebouwen in Sint-Maria-Horebeke naar die van de kleuters in Sint-Kornelis-Horebeke. 2wegeltje is dan ook niet toevallig de naam van de school. Over een breedte van 1 meter kwam er op het wat verwaarloosde en deels overgroeide pad een betonnen pad met in het midden LED-lichten die de gebruikers ook in het donker de weg moeten wijzen. De LED’s werken op zonne-energie en zijn dus duurzaam. Iedereen tevreden.

Volledig scherm De Ketse verbindt Sint-Maria en Sint-Kornelis-Horebeke. Maar er zitten putten in de weg. © GEDR

De oppositie van Groen en N-VA had binnen de gemeenteraad haar twijfels. Ook hotelier Luk Wachtelaer (CD&V) uitte toen zijn bedenkingen en ziet die vandaag bevestigd. “Door de vrieskou rond Kerstmis zijn een aantal van de LED’s losgekomen en weggehaald. In het midden van het pad heb je nu zo’n twintigtal putten in plaats van lichtjes. En we zijn niet eens een jaar ver na de feestelijke opening. Ik kan er met mijn verstand niet bij waarom men in een betonnen weggetje van 1 meter breed putten boort om daar lichtarmaturen in te leggen. Dat is vragen om scheuren en om problemen. Bovendien bemoeilijken die armaturen ook nog ’s het werk van de mensen die dat pad mogelijk sneeuwvrij moeten maken. Het is niet omdat LED’s goedkoper, duurzaam en milieuvriendelijk zijn dat je ze zo zomaar om het even waar moet installeren.”

Erosie

Luk Wachtelaer stelt ook vast dat er nog steeds niets is gebeurd om ter hoogte van de Krombeek de erosie tegen te gaan. “Ik vraag al van bij de opening van het vernieuwde pad dat er beplanting zou komen aan de rand van de Krombeek, dat is het diepste punt van de Ketse. Bij hevige regen weet je dat het pad zal overspoeld worden door een modderstroom die uiteindelijk ook in de beek zal belanden. In Horebeke doet men daar niets mee. Er zijn nochtans planten en bloemen aangekocht voor dit project. Waar heeft me die dan gelaten? In bloembakken in de dorpskern alvast niet. Ik hoop dat de Kullaarweg op een betere manier wordt aangepakt. We hebben er, samen met de andere oppositiepartijen, jarenlang voor gepleit om die als echte fietsverbinding te zien tussen de twee dorpskernen. Het bestuur maakt daar nu eindelijk werk van maar hopelijk op een betere manier dan de aanpak van de Ketse. Ik twijfel overigens niet aan de goede bedoelingen van iedereen, maar wel aan de efficiëntie van het handelen. In Horebeke pakt men nooit iets grondig aan. Half werk is het motto. Zoals de lichtjes op de Ketse nu weer aantonen. Wie er in het donker langs moet, zal af en toe op zijn intuïtie moeten afgaan.”

Burgemeester Cynthia Browaeys is op de hoogte. “Het is doorgegeven aan de aannemer die het euvel zo snel als mogelijk zal herstellen. De vrieskou heeft de armaturen losgemaakt. Dat is vervelend maar zoiets kan gebeuren en het probleem wordt nu verholpen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.