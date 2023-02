Digitale snelheidsborden doen hun werk, al blijven er uitzonderingen op de regel

Schepen van Openbare Werken Hendrik Blommaert (Volksbelangen) is tevreden over het resultaat dat de snelheidsborden opleveren. “We hebben geïnvesteerd in dergelijke borden op gemeentewegen en in de omgeving van de school. De cijfers van 2022 spreken voor zich. In de Dorpsstraat ligt de gemiddelde snelheid beneden de toegelaten 50 kilometer per uur, in Smarre is dat net iets hoger. Uitzonderingen bevestigen de regel: er werden ook eenmalige maximumsnelheden gemeten tot 131 en 141 kilometer per uur. Er zijn altijd snelheidsduivels op de weg die we met gerichte controles tot rede moeten brengen. Maar de boodschap komt wel duidelijk aan, we moeten er dus blijven werk van maken. We zijn er immers nog niet. Een tweede stap is de herinrichting van de rijweg. Die kan pas uitgevoerd worden bij de geplande riolerings- wegeniswerken in de Dorpsstraat en de Broekestraat. Momenteel is een studiebureau druk bezig met de uitwerking.”