Buurtweg 39 en de Krombeek zorgen voor krakeel tussen oppositie en meerderheid: “U heeft ons maandenlang iets op de mouw gespeld!”

Buurtweg 39 in de wijk Korsele ligt volgens de vaststellingen van een door de bestuursmeerderheid aangestelde landmeter niet waar ie oorspronkelijk gesitueerd was. Om de exacte ligging terug te krijgen moeten er enkele bomen worden gerooid. Dat is niet naar de zin van buurtbewoner Florian Vande Walle, ook gemeenteraadslid voor Groen, die daarover bezwaar aantekende. Provinciegouverneur Carina Van Cauter (Open VLD) moest echter al twee keer tussenkomen bij burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) omdat de geldende procedures niet werden gevolgd. Zoals beloofd voor de zomer, had de burgemeester dit keer wel concrete informatie: “In de maand oktober loopt over het dossier een consultatieronde waarvoor alle aangelanden en de gebruikers van de buurtweg zullen worden uitgenodigd via een gericht schrijven, de gemeentelijke website en aanplakbrieven op de buurtweg zelf. Op de gemeenteraadszitting van december zullen we de resultaten daarvan voorleggen.”

Schepen Janna Bauters voegde er nog aan toe dat het hier niet gaat om een infomoment maar om een procedure te vergelijken met een openbaar onderzoek die een maand lang zal lopen.

Volledig scherm Raadslid Florian Vande Walle (Groen) is betrokken partij in het dossier van Buurtweg 39. © GEDR

Vermeende vervuiling

De vervuiling van de Krombeek en de resultaten van een onderzoek naar de staat van de bodem van de beek, vormen de voorbije maanden een ander twistpunt tussen meerderheid en oppositie. Zowel Florian Vande Walle (Groen) als Dieter Verscheure (N-VA) wilden eindelijk klaarheid over het dossier en kregen die ook plots. “We hebben ons geïnformeerd en de Krombeek blijkt een bevoegdheid te zijn van de provincie. We hebben nu een aanvraag ingediend om een bodemonderzoek uit te voeren en dat zou gebeuren in de loop van de maand oktober”, deelde burgemeester Browaeys mee.

Dieter Verscheure reageerde verbouwereerd: “Ik val helemaal om van verbazing. Op de gemeenteraad van maart zei u ons nog dat er al metingen waren gebeurd in december 2021 en dat u een mail had gekregen van de handhavingsambtenaar van Solva waaruit bleek dat alles in orde was. Nergens zijn er echter verslagen te vinden van zo’n onderzoek, ook niet bij de handhavingsambtenaar in kwestie. En nu horen we dat het onderzoek nog moet gebeuren. U heeft ons dus al die maanden iets op de mouw gespeld, ondanks ons aandringen op correcte informatie. Dit is zeer teleurstellend.” Waarop de burgemeester: “Moet ik nu te biecht gaan?”

Geen infoavond

De burgemeester wees ook de vraag af van het raadslid om een infoavond te organiseren over de vermeende vervuiling van de Krombeek. Dieter Verscheure (N-VA) acht zo’n bijeenkomst zeer nuttig om duidelijkheid te scheppen en ongerustheid weg te nemen bij de burgers. “Dat geldt ook ten aanzien van het bedrijf dat in verband wordt gebracht met de vermeende vervuiling terwijl daar mogelijk geen enkele reden toe bestaat.”

Florian Vande Walle (Groen) wou dan weer weten wanneer de beloofde bijeenkomst van de gemeenteraadsleden met de handhavingsambtenaar van Solva over de Krombeek kon plaatsvinden. Hij kreeg van de burgemeester het laconieke antwoord dat iedereen daarvoor wachtte op een voorstel van het raadslid zelf. Die moest eerst even bekomen van zijn verbazing en zag daarna zijn vooropgestelde datum van 24 oktober goedgekeurd.

Het wordt straks een drukke maand in de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen.

