Burgemeester Cynthia Browaeys maakt met eigen middelen een begin met de renovatiewerken aan de Sint-Corneliuskerk

Terwijl schepen Hendrik Blommaert (Volksbelangen) op een eerdere gemeenteraadszitting de trage werking van het Agentschap Onroerend Erfgoed aanhaalde als reden waarom er weinig schot komt in het subsidiedossier voor de renovatie van de Sint-Corneliuskerk in Sint-Kornelis-Horebeke, neemt zijn partijgenoot en burgemeester nu het voortouw in het dossier. Dat gebeurde nadat oppositielid Dieter Verschuere (N-VA) zware kritiek uitte op de werkwijze van schepen Blommaert. Die bleek zelf geen aanvraag voor subsidies te hebben ingediend bij de bevoegde minister Diependale (N-VA). Burgemeester Browaeys gooit het roer nu helemaal om. “We stellen voor om snel te starten met de renovatiewerken en die te financieren met eigen middelen. Dan onderzoeken we welke financiële steun we voor verdere werken kunnen krijgen van de overheid. Daarna is er tijd om een huishoudelijk reglement uit te werken waarvoor we ons bijvoorbeeld kunnen inspireren op wat onze buren uit Maarkedal hebben opgesteld voor hun gemeenschapscentrum Marca.”

Omgekeerde wereld

Dieter Verschuere (N-VA) toonde zich gelukkig met de ommezwaai in het dossier maar vond het nog altijd de omgekeerde wereld. “Dit had anders gekund en gemoeten. En bovendien: subsidies vragen én krijgen van de overheid voor een project dat al op eigen houtje is opgestart, is geen evidentie. Ik zal zeker een goed woordje doen bij minister en partijgenoot Mathias Diependaele, maar ik vrees dat het kalf al verdronken is. Over welke bedragen praten we hier immers? Niemand die dat goed weet op dit ogenblik.”

Bart Van de Water (Groen), die het dossier in gang zette, vond eveneens dat het een beter idee was om eerst de subsidies proberen te verkrijgen. “Het financiële luik is niet zeer duidelijk nu. Laten we daarom met iedereen die erbij betrokken was én is een plan van actie afspreken. Maar ik bedank de burgemeester oprecht voor de stap die ze nu in dit dossier zet.”

Uiteindelijk stemde de voltallige raad voor het starten van de werkzaamheden na een breed overleg dat er snel zou moeten komen.