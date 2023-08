Zorgalarmering van bewoners Avoord-tehuizen lange tijd uit de lucht

MIJN DORP. Merksplas, waar Karel Govaerts een museum mee uit de grond stampte: “In onze Kolonie gaan natuur en geschiede­nis hand in hand”

Wie al eens in Merksplas rondloopt, is wellicht Karel Govaerts (79) al tegen het lijf gelopen. De bezige bij is nauw betrokken bij de werking van de heemkundige kring, het Gevangenismuseum én Toerisme Merksplas. “Ik zeg altijd dat ik ben vergeten om met pensioen te gaan", lacht Karel. Maar tijd nemen om te vertellen over zijn geliefde Merksplas, doet hij maar wat graag. Want waar kan je een man die de gemeente zó goed kent het meest vinden?