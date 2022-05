Zesdejaars ASO Spijker maken eigen film voor leerkrachtenfeest en tonen die in bioscoop UGC

Het is toch eens wat anders, een heuse film maken. In een normaal scenario zetten de zesdejaars van het ASO Spijker hun leerkrachten in de bloemetjes met een totaalspektakel, waarbij ze doorgaans meer dan 150 leerlingen van alle andere jaren onder hun hoede nemen. Het resultaat wordt vervolgens in januari getoond, tijdens drie indrukwekkende opvoeringen. De coronamaatregelen staken daar echter een stokje voor: verschillende klasbubbels mengen voor de verschillende acts was niet toegelaten en honderden toeschouwers samenbrengen al evenmin.

Volledig scherm Leerlingen van het ASO Spijker maakten een film voor het leerkrachtenfeest. Die wordt getoond in filmzaal UGC. © RV

Film

“Maar onze zesdejaars bleven echter niet bij de pakken zitten en ze kwamen met een volledig nieuwe, ontzettend creatieve insteek: ze maakten een film”, zegt directrice Greet Kesselaers. “Het weekend van 23 april namen ze verschillende filmclips op met Studio 27, een bedrijf uit Hoogstraten dat geleid wordt door oud-leerlingen van de school. De zesdejaars zorgden voor het scenario en begeleidden jongere leerlingen van de school in de verschillende rollen. We zijn enorm trots op hen.”

Het verhaal? ‘1987' gaat over Otis, die als jobstudent werkt in het laboratorium van professor Fred Frederickx. Fred is een uitvinder en is beroemd geworden door de ontwikkeling van een tijdreismachine. Wanneer Otis door een foutje in de tijdreismachine valt en in 1987 belandt, gaat het avontuur pas echt van start. Hij ontmoet Louise, een meisje van wie hij weet dat ze enkele dagen later vermoord zal worden. Hoe gaat Otis dit oplossen? Kan hij de moord wel voorkomen?

De zesdejaars stellen ‘1987’ op 4 mei aan hun leerkrachten voor in de UGC in Turnhout. Iedereen is van harte welkom in zaal 7 om 16u15.

