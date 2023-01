Zes maanden cel voor eigenaar schuur (57) in Wernhout waarin man omkwam

Noorderkempen Van Breda tot Hoogstra­ten en terug: fietsen langs trambanen in de grens­streek

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van oude trein- en tramsporen. Zo fiets je in de Noorderkempen en Noord-Brabant over het voormalige trambaan tracé tussen Princenhage en Rijsbergen en over het voormalige trambaan tracé tussen Rijsbergen en Meersel.

25 januari