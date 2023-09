Zelfbevlekking bij het Zundertse bloemencorso

Corso Het corso haalde Zundert in de jaren 30 uit treurige tijden, en brengt ook nu saamhorig­heid en verbroede­ring

ZUNDERT – In de jaren 30, een tijd van grote ontevredenheid en opstandigheid ‘waarin haat en nijd zich een baan breekt’, is Zundert toe aan een feest van saamhorigheid. Dat zegt Pieter van Ginneken, voorzitter van het Oranje-comité in 1936. Het bloemencorso is geboren.