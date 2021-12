Yves (30) haalde alle media met vondst van zeldzaamste Pokémonkaart ter wereld, met waarde van bijna half miljoen euro: “Pokémonkaarten zijn de beste investering ter wereld”

Beerse/Merksplas Tot 278.000 euro voor reclamebor­den in emaille: “Prijzen zijn de laatste jaren vertienvou­digd”

Vintage is hip tegenwoordig en dus wekken oude reclameborden in emaille de interesse van verzamelaars en investeerders. “Borden van 10.000 euro of meer zijn geen uitzondering meer”, vertellen Joeri Hoskens en Stef Smets uit Beerse. Ze organiseren in januari een beurs in de Kapel in Merksplas waar 25 standhouders uit heel Europa emaillen reclameborden verkopen.

21 december