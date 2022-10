Yasmina en Miranda openen Foodmaker-restaurant in Sportoase Stede Akkers: “Hopelijk vinden sporters snel weer hun weg naar ons”

HoogstratenNa een lange periode van leegstand is het brasseriegedeelte van Sportoase Stede Akkers sinds donderdag opnieuw open. Yasmina Pellis en Miranda Verbeek openen er onder franchise van Foodmaker 7 dagen op 7 het horecagedeelte. “Hopelijk kunnen we snel de zwemmers weer verwelkomen want ze hebben er lang op moeten wachten”, zeggen de twee onderneemsters.

De cafetaria/brasserie van Stede Akkers stond al een tijdje leeg. De vorige uitbaters startten ondertussen met succes een nieuwe zaak in ’t Knechtjeshuis in het centrum van Hoogstraten. Sportoase ging kort voor hun vertrek al een samenwerking aan met Foodmaker. Het horecagedeelte werd volledig opgefrist, maar het was alleen nog wachten op een kandidaat om de zaak te gaan uitbaten. Foodmaker vond die uiteindelijk in Yasmina en Miranda uit Vosselaar. “Het is voor ons een hele uitdaging”, vertelt Yasmina. “Ik heb zelf wel een beetje horeca-ervaring, maar voor Miranda is het volledig nieuw. Maar we gaan er voluit voor met het team achter ons. We vinden het concept van Foodmaker wel leuk. We zijn er zelfs speciaal een opleiding voor gaan volgen. Nu maar hopen dat de zwemmers en sporters allemaal massaal terugkomen. Wij zullen in elk geval elke dag vanaf 9 uur voor hen klaar staan. Klanten kunnen er voor kiezen om hier ter plaatse te eten, maar ze kunnen het ook meenemen eventueel.”

Volledig scherm De brasserie in Sportoase Stede Akkers is eindelijk weer openen. Yasmina en Miranda baten er een Foodmakerrestaurant uit. © Toon Verheijen

Twee vliegen

Zowel bij het stadsbestuur als bij Sportoase zijn ze blij dat de horecazaak opnieuw een invulling heeft gekregen, want er kwamen toch wel regelmatig vragen over. “Het ziet er in elk geval mooi en proper uit en bovendien ook nog eens gezond. Wat moet je nog meer hebben”, knipoogt schepen van Sport Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). Ook Michaël Schouwaerts van Sportoase is een tevreden man en ziet in Foodmaker de ideale partner. “Met hun aanbod van verse en lekkere gerechten, vormen we de gedroomde gezondheidspartners voor elkaar”, zegt de CEO van Sportoase. “Want waar wij langs de ene kant zorgen voor een gezondere samenleving met sport en gezondheid, vult Foodmaker die rol op vlak van voeding perfect in. Zo slaan we twee vliegen in één klap en toveren we onze sportcentra eens te meer om in echte gezondheidsinstituten. Ook sporters slaan twee vliegen in één klap, want zij kunnen na het sporten meteen een gezonde maaltijd nuttigen.”

Openingsuren

De brasserie van Foodmaker zal ruime openingsuren hebben. “Sport willen we zo ruim mogelijk aanbieden. Die lijn willen we dan ook doortrekken hier in ons nieuwe restaurant. Tijdens het weekend en op feestdagen zullen de deuren geopend zijn van 9 tot 18 uur en tijdens de week kunnen bezoekers er van 9 tot 22 uur terecht voor een lekker hapje en drankje.”

