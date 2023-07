Worteldorp gaat vier maanden dicht voor nieuw drinkwaternet en wegdek

Oldtimer­mee­ting ‘Wheels on Fire’ ten voordele van Help Brandwon­den Kids

Liefhebbers en/of eigenaars van oldtimers die op 21 juli nog niets op de planning hebben staan, kunnen dan terecht aan Bushagen in Kasterlee. Patrick Valenberghs uit Wuustwezel organiseert dan Wheels on Fire ten voordele van Help Brandwonden Kids uit Mol.