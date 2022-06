Wortel in de ban van mysterieuze steentjeslegger

Het nieuwe burgeriniatief Wortel 2030 hield vorige week een informatiemoment over hoe zij hun dorp zien in de toekomst. Stilletjes hadden ze ook gehoopt dat de geheimzinnige steentjeslegger zich zou aandienen, maar dat is (helaas) niet gebeurd. “Sinds begin maart wordt Wortel in de ban gehouden door een onbekende steentjeslegger”, zegt Tom Brosens van Wortel 2030. “’s Nachts en in de loop van de voormiddag werden honderden verschillende gepersonaliseerde steentjes verspreid over heel Wortel. Degene die dit bedacht heeft, moet de mensen dus op de een of andere manier persoonlijk kennen. Op de achterzijde van de steentjes staat ook telkens Warm Welkom Wortel 2323.” Zo kreeg slagerij Rudi Snels een steentje, maar ook leden van voetbalclub Wortel of van de Sint-Jorisgilde.